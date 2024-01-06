Мэр Краснодара назвал дождь поводом «провести время дома». Жители напомнили о коллекторе, который не могут починить с 2012 года

Краснодарский край

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  • © Скриншот телеграм-канала t.me/typodar
    © Скриншот телеграм-канала t.me/typodar

Чиновники отчиталась об откачке воды на улицах Краснодара. Горожане припомнили фонтанирующий коллектор на улице Второй пятилетки

5 января, на третий день дождей, мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил об устранении подтоплений в разных районах агломерации. По его данным, воду откачивали на:

  • улице Комарова;
  • Бульваре Строителей;
  • улице Российской;
  • Бульваре Интернациональном;
  • улице Тенистой;
  • улице Почтовой;
  • улице Пластунской в хуторе Ленина;
  • Елизаветинском путепроводе.

Чиновник пояснил, что в первую очередь водооткачивающую технику направляют туда, где отсутствует ливневая канализация и ходит общественный транспорт.

«Мы не хотим жить в грязи»:

«Дождь — это очередной повод провести время дома, в окружении семьи и близких. Для переживаний причин нет, подтопления ликвидируются постепенно», — заявил Наумов.

В ответ на это сообщение телеграм-канал «Туподар» опубликовал видео о коллекторе на улице Второй пятилетки. Впервые починить его обещали во время работы мэра Краснодара Владимира Евланова в 2012 году. Автор видео напоминает, что коллектор регулярно переполняется и разливается на всю улицу с 2017 по 2024 год.

Вечером 5 января сайт 93.ru получил комментарий пресс-службы мэрии Краснодара. Ее сотрудники объяснили:

«Недалеко от школы № 40 была построена канализационно-насосная станция с ливнеприемниками, чтобы ликвидировать подтопления в самой низкой части улицы. Однако неподалеку по направлению к улице Селезнёва расположена камера хозяйственно-бытовой канализации, находящаяся в ведении «Росводоканала — Краснодар».

Эта камера требует модернизации, потому что из-за изношенности оборудования стоки выходят на поверхность и попадают в ливнеприемники. Поэтому сети ливневой канализации часто забиваются и выходят из строя, что приводит к образованию подтоплений».

Как сообщали Юга.ру, 5 января в Геленджике река поднялась на три метра и затопила дома. Днем ранее на трассе рядом с курортом оползень разрушил дорогу.

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Мэр Краснодара назвал дождь поводом «провести время дома». Жители напомнили о коллекторе, который не могут починить с 2012 года

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