Мэр Краснодара назвал дождь поводом «провести время дома». Жители напомнили о коллекторе, который не могут починить с 2012 года
Чиновники отчиталась об откачке воды на улицах Краснодара. Горожане припомнили фонтанирующий коллектор на улице Второй пятилетки
5 января, на третий день дождей, мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил об устранении подтоплений в разных районах агломерации. По его данным, воду откачивали на:
- улице Комарова;
- Бульваре Строителей;
- улице Российской;
- Бульваре Интернациональном;
- улице Тенистой;
- улице Почтовой;
- улице Пластунской в хуторе Ленина;
- Елизаветинском путепроводе.
Чиновник пояснил, что в первую очередь водооткачивающую технику направляют туда, где отсутствует ливневая канализация и ходит общественный транспорт.
«Мы не хотим жить в грязи»:
«Дождь — это очередной повод провести время дома, в окружении семьи и близких. Для переживаний причин нет, подтопления ликвидируются постепенно», — заявил Наумов.
В ответ на это сообщение телеграм-канал «Туподар» опубликовал видео о коллекторе на улице Второй пятилетки. Впервые починить его обещали во время работы мэра Краснодара Владимира Евланова в 2012 году. Автор видео напоминает, что коллектор регулярно переполняется и разливается на всю улицу с 2017 по 2024 год.
Вечером 5 января сайт 93.ru получил комментарий пресс-службы мэрии Краснодара. Ее сотрудники объяснили:
«Недалеко от школы № 40 была построена канализационно-насосная станция с ливнеприемниками, чтобы ликвидировать подтопления в самой низкой части улицы. Однако неподалеку по направлению к улице Селезнёва расположена камера хозяйственно-бытовой канализации, находящаяся в ведении «Росводоканала — Краснодар».
Эта камера требует модернизации, потому что из-за изношенности оборудования стоки выходят на поверхность и попадают в ливнеприемники. Поэтому сети ливневой канализации часто забиваются и выходят из строя, что приводит к образованию подтоплений».