Чиновники отчиталась об откачке воды на улицах Краснодара. Горожане припомнили фонтанирующий коллектор на улице Второй пятилетки

5 января, на третий день дождей, мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил об устранении подтоплений в разных районах агломерации. По его данным, воду откачивали на: улице Комарова;

Бульваре Строителей;

улице Российской;

Бульваре Интернациональном;

улице Тенистой;

улице Почтовой;

улице Пластунской в хуторе Ленина;

Елизаветинском путепроводе. Чиновник пояснил, что в первую очередь водооткачивающую технику направляют туда, где отсутствует ливневая канализация и ходит общественный транспорт.

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«Дождь — это очередной повод провести время дома, в окружении семьи и близких. Для переживаний причин нет, подтопления ликвидируются постепенно», — заявил Наумов. В ответ на это сообщение телеграм-канал «Туподар» опубликовал видео о коллекторе на улице Второй пятилетки. Впервые починить его обещали во время работы мэра Краснодара Владимира Евланова в 2012 году. Автор видео напоминает, что коллектор регулярно переполняется и разливается на всю улицу с 2017 по 2024 год.

Вечером 5 января сайт 93.ru получил комментарий пресс-службы мэрии Краснодара. Ее сотрудники объяснили: «Недалеко от школы № 40 была построена канализационно-насосная станция с ливнеприемниками, чтобы ликвидировать подтопления в самой низкой части улицы. Однако неподалеку по направлению к улице Селезнёва расположена камера хозяйственно-бытовой канализации, находящаяся в ведении «Росводоканала — Краснодар». Эта камера требует модернизации, потому что из-за изношенности оборудования стоки выходят на поверхность и попадают в ливнеприемники. Поэтому сети ливневой канализации часто забиваются и выходят из строя, что приводит к образованию подтоплений».