В Геленджике река поднялась на три метра и затопила дома

В селе Архипо-Осиповка из-за сильных осадков река Вулан вышла из берегов. Вода подступила к жилым домам

5 января в селе Архипо-Осиповка вода в реке Вулан поднялась на 3,4 метра. Об этом мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил в своем телеграм-канале.

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«На базе администрации округа собран оперштаб, мониторинговые группы контролируют уровень воды, объезжают сельчан, живущих в близком соседстве с рекой», — рассказал Богодистов.



По словам главы курорта, река в русле продолжает подниматься. В селе дежурят пожарные и спасатели со спецтехникой.



Также в соцсетях 5 января появились видео потопа в Архипо-Осиповке. На кадрах видно, что вода подступила к жилым домам. Как пишут очевидцы, река продолжает захватывать новые придомовые территории.