В Геленджике река поднялась на три метра и затопила дома

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала мэра Геленджика Алексея Богодистова https://t.me/BogodistovAA/3935
    © Скриншот из телеграм-канала мэра Геленджика Алексея Богодистова https://t.me/BogodistovAA/3935

В селе Архипо-Осиповка из-за сильных осадков река Вулан вышла из берегов. Вода подступила к жилым домам

5 января в селе Архипо-Осиповка вода в реке Вулан поднялась на 3,4 метра. Об этом мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил в своем телеграм-канале.

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«На базе администрации округа собран оперштаб, мониторинговые группы контролируют уровень воды, объезжают сельчан, живущих в близком соседстве с рекой», — рассказал Богодистов.

По словам главы курорта, река в русле продолжает подниматься. В селе дежурят пожарные и спасатели со спецтехникой.

Также в соцсетях 5 января появились видео потопа в Архипо-Осиповке. На кадрах видно, что вода подступила к жилым домам. Как пишут очевидцы, река продолжает захватывать новые придомовые территории.

Напомним, что 4 января под Геленджиком оползень сошел на трассу и разрушил часть дороги. 5 января на данном участке ввели режим ЧС.

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