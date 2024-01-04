Новогодние кинопремьеры России 1 января собрали более 600 млн рублей
В кинотеатрах России в первые дни января в прокате лидирует фильм «Холоп 2»
По данным Фонда кино, за один день, 1 января, кассы кинотеатров России пополнились на более чем 600 млн рублей. Лидерами проката в этот день стали фильмы «Холоп 2» и «Бременские музыканты». Эти картины в сумме собрали больше 500 млн рублей.
В Краснодарском крае, по данным Фонда кино, также лидирует фильм «Холоп 2». 1 января картина собрала в регионе больше 15 млн рублей. За три дня в кассы кинотеатров Кубани от просмотра фильма поступило почти 19 млн рублей.
1 января, 10:48В Краснодаре открылась рождественская ярмарка на Пушкинской площади
Вот кто ждет там гостей