Новогодние кинопремьеры России 1 января собрали более 600 млн рублей

В кинотеатрах России в первые дни января в прокате лидирует фильм «Холоп 2»

По данным Фонда кино, за один день, 1 января, кассы кинотеатров России пополнились на более чем 600 млн рублей. Лидерами проката в этот день стали фильмы «Холоп 2» и «Бременские музыканты». Эти картины в сумме собрали больше 500 млн рублей.

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В Краснодарском крае, по данным Фонда кино, также лидирует фильм «Холоп 2». 1 января картина собрала в регионе больше 15 млн рублей. За три дня в кассы кинотеатров Кубани от просмотра фильма поступило почти 19 млн рублей.