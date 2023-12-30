В Краснодаре пройдёт всероссийский фестиваль интеллектуальных игр

Более 20 команд знатоков со всей России съедутся 6 и 7 января в Краснодар на фестиваль интеллектуальных игр

6 и 7 января в Краснодаре пройдёт фестиваль «КИТ Зимой», участники которого будут соревноваться в спортивные версии «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринга» и «Своей игры». «Спортивными» эти версии называются, чтобы не возникала путаница с телевизионным форматом. Так, спортивное «Что? Где? Когда?» рассчитано на одновременную игру сразу большого количества команд, которые выявляют чемпиона по общему количеству правильных ответов на дистанции в десятки вопросов.

На фестиваль «КИТ Зимой» (аббревиатура расшифровывается, как «Краснодарский интеллектуальный турнир») уже подали заявки более 20 команд знатоков из Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области, Москвы и Подмосковья, Дагестана, Чечни и Ингушетии. Состав участников ожидается весьма звездным: ростовская команда «Тачанка» становилась серебряным призёром чемпионата России по спортивной версии «Что? Где? Когда?», также приедут знатоки, которые одержали победу в финальной игре 2023 года в телевизионном клубе.

«Мы рады, что спустя четыре года интеллектуальные игры на Рождество возвращаются в Краснодар!», говорит организатор фестиваля Сергей Овсянкин. «Притом если до паузы на карантин наш традиционный рождественский турнир был однодневным, то теперь мы подготовили насыщенную программу сразу на два дня».

На 6 января запланирован турнир по «Брейн-рингу», отборочный раунд «Своей игры», также будет отыграна половина дистанции в «Что? Где? Когда?». 7 января начнётся с определения чемпионов в «Своей игре» и закончится второй половиной турнира по «Что? Где? Когда?».

Соревнования пройдут в конгресс-холле «Forum Plaza» (Уральская ул., 87/3). Заявки на участие до конца года открыты для всех желающих. Подробности о турнире можно узнать на странице фестиваля «КИТ Зимой» Вконтакте.

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