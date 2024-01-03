56% краснодарцев с трудом возвращаются к работе после праздников

В Краснодаре 56% трудоустроенных жителей с трудом возвращаются к работе после новогодних праздников

При этом необходимость адаптации сотрудников после длительных выходных признают только в 33% компаний. А реальные меры для решения вопроса принимают менее 1% организаций. В большинстве случаев работники самостоятельно справляются с постканикулярным стрессом.

«8% предпочитают «клин клином вышибать», с первого дня погружаясь в работу с головой. Каждый 20-й применяет практики самовнушения и медитации. По 3% опрошенных стараются высыпаться и заниматься спортом»,— говорится в сообщении рекрутингового портала SuperJob.

Еще 3% трудоустроенных краснодарцев заявили, что период адаптации к работе после праздников проходит легче, если на каникулах им удалось качественно отдохнуть. Успокоительные принимают 2% респондентов.

Как писали Юга.ру, Краснодар обошел Ростов-на-Дону в рейтинге по качеству жизни.