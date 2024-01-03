Сочинские ученые создали три новых сорта мандаринов

«Субтропический научный центр РАН получил три патента на новые сорта мандарина — «Солнечный», «Академический» и «Князь Владимир». Один из них назвали «Академический» в преддверии 300-летия Российской академии наук (РАН), который она отметит в 2024 году. «Солнечный» — потому что сорт ранний, солнечный, дерево всё усыпано прекрасными золотистыми плодами. Третий сорт получил название в честь равноапостольного князя Владимира, в Сочи есть кафедральный собор, который носит его имя», — цитирует ТАСС автра сортов.

Теперь ученые будут размножать перечисленные сорта. Заявки уже поступают — как для внутреннего озеленения, так и для любительского цитрусоводства.

Как писали Юга.ру, в Москве представили линейку интерьерных ароматов «Курорты Краснодарского края». Они получили названия «Мандариновое лето», «Радость встречи», «Шелест луга», «Большое путешествие», «Сияние горного снега», «Терпкая ночь», «Под звон и шелест», «Дыхание гор».