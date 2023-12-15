В Москве представили линейку интерьерных ароматов «Курорты Краснодарского края». Мы узнали, как они пахнут

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15 декабря на стенде Краснодарского края представили лимитированную серию из восьми диффузоров. По описанию пресс-службы региональной администрации, каждый аромат «является воплощением разных направлений отдыха в регионе».

Ароматы получили названия «Мандариновое лето», «Радость встречи», «Шелест луга», «Большое путешествие», «Сияние горного снега», «Терпкая ночь», «Под звон и шелест», «Дыхание гор».

Их разработала кубанская компания «Лима». Юга.ру попросили основательницу бренда Ольгу Михееву рассказать подробнее о диффузорах.

«Радость встречи» получилась очень теплой и сладковатой. В основе лежат древесный янтарь, амбра, белый кедр. По запаху напоминает аромат жженого сахара. В верхних нотах можно почувствовать цветы, это жасмин и шафран. «Шелест луга» — тоже древесно-цветочный аромат. В первых нотах можно услышать жасмин, пион и апельсин, а в базе мох и мускус. Очень красивый аромат, который меняет свой звучание через время», — рассказала Михеева.

«Большое путешествие» — аромат розового шампанского. Символизирует кубанские виноградники и компании, которые занимаются производством напитков. В основу аромата «Сияние горного снега» разработчики положили ноты хлопка, добавив цитрусы (мандарин и грейпфрут), кипарис и кедр.

«Терпкая ночь» у меня ассоциируется с казино. Преобладают цветы табака, специи и пряности. Очень глубокий и древесный получился, довольно ярко звучит. Аромат «Под звон и шелест» состоит из нескольких ингредиентов, главные из которых лайм и корица. Вызывает ощущение праздника. «Дыхание гор» — свежий аромат с нотами цитрусовых», — добавила Ольга Михеева.

Как писали Юга.ру, на новогодние и рождественские праздники Краснодарский край примет около полумиллиона туристов. Более половины из них отдохнут в Сочи, там уже распродано около 60% гостиничных номеров.