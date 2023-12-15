В Москве представили линейку интерьерных ароматов «Курорты Краснодарского края». Мы узнали, как они пахнут

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

На ВДНХ в Москве до 12 апреля 2024 года проходит выставка достижений современной России

15 декабря на стенде Краснодарского края представили лимитированную серию из восьми диффузоров. По описанию пресс-службы региональной администрации, каждый аромат «является воплощением разных направлений отдыха в регионе».

Интерьерные ароматы передают ощущения жаркого южного солнца и свежего морского бриза, спокойствие лесных турмаршрутов, красоту виноградных плантаций, морозность заснеженных гор и нотки приближающегося Нового года.

Ароматы получили названия «Мандариновое лето», «Радость встречи», «Шелест луга», «Большое путешествие», «Сияние горного снега», «Терпкая ночь», «Под звон и шелест», «Дыхание гор».

Их разработала кубанская компания «Лима». Юга.ру попросили основательницу бренда Ольгу Михееву рассказать подробнее о диффузорах.

«Радость встречи» получилась очень теплой и сладковатой. В основе лежат древесный янтарь, амбра, белый кедр. По запаху напоминает аромат жженого сахара. В верхних нотах можно почувствовать цветы, это жасмин и шафран. «Шелест луга» — тоже древесно-цветочный аромат. В первых нотах можно услышать жасмин, пион и апельсин, а в базе мох и мускус. Очень красивый аромат, который меняет свой звучание через время», — рассказала Михеева.

«Большое путешествие» — аромат розового шампанского. Символизирует кубанские виноградники и компании, которые занимаются производством напитков. В основу аромата «Сияние горного снега» разработчики положили ноты хлопка, добавив цитрусы (мандарин и грейпфрут), кипарис и кедр.

«Терпкая ночь» у меня ассоциируется с казино. Преобладают цветы табака, специи и пряности. Очень глубокий и древесный получился, довольно ярко звучит. Аромат «Под звон и шелест» состоит из нескольких ингредиентов, главные из которых лайм и корица. Вызывает ощущение праздника. «Дыхание гор» — свежий аромат с нотами цитрусовых», — добавила Ольга Михеева.

Как писали Юга.ру, на новогодние и рождественские праздники Краснодарский край примет около полумиллиона туристов. Более половины из них отдохнут в Сочи, там уже распродано около 60% гостиничных номеров.

Выставки Курорты и туризм Малый и средний бизнес

Новости

В Краснодаре на выходных пройдут лекции о конце искусства, Гарри Поттере и рок-н-ролле
В Краснодарском крае хотят создать единый геопарк под эгидой ЮНЕСКО
В Москве представили линейку интерьерных ароматов «Курорты Краснодарского края». Мы узнали, как они пахнут
Аэропорт Краснодара проверит готовность всех служб к возобновлению работы
Стало известно, когда запустят трамваи в район Немецкой деревни Краснодара
Рейс «Москва — Сочи» в 2023 году стал самым популярным маршрутом

Лента новостей

Идея подарка на Новый год
Вчера, 17:07
Идея подарка на Новый год
5 детских книг для семейного чтения на зимних каникулах
«Счастливая» кабинка и маршмеллоу на гриле
Сегодня, 10:25 Реклама
«Счастливая» кабинка и маршмеллоу на гриле
Встречаем Новый Год в горах «Роза Хутор»
В краснодарском храме Андрея Первозванного прошло праздничное богослужение
Вчера, 15:10 Реклама
В краснодарском храме Андрея Первозванного прошло праздничное богослужение
Фоторепортаж

Реклама на сайте