В Анапе появился ледовый каток

Краснодарский край

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  • © Фото ASphotofamily, Freepik.com
    © Фото ASphotofamily, Freepik.com

В Анапе 1 января в парке «Джунгли» открыли ледовый каток

Он будет работать в круглосуточном режиме с небольшими техническими перерывами. Стоимость одного посещения — 500 рублей в час. Прокат коньков — 250 рублей.

«Он настоящий, ребята», — поделился эмоциями местный блогер Юрий Озаровский.

Парк развлечений «Джунгли» находится по адресу улица Красноармейская, 1п.

Как писали Юга.ру, в Геленджике достроили самую крупную в России яхтенную марину. Там могут одновременно базироваться 275 судов, что делает ее самой крупной в стране. 

Анапа

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