В Анапе появился ледовый каток

Он будет работать в круглосуточном режиме с небольшими техническими перерывами. Стоимость одного посещения — 500 рублей в час. Прокат коньков — 250 рублей.

«Он настоящий, ребята», — поделился эмоциями местный блогер Юрий Озаровский.

Парк развлечений «Джунгли» находится по адресу улица Красноармейская, 1п.

Как писали Юга.ру, в Геленджике достроили самую крупную в России яхтенную марину. Там могут одновременно базироваться 275 судов, что делает ее самой крупной в стране.