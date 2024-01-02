В Анапе появился ледовый каток
В Анапе 1 января в парке «Джунгли» открыли ледовый каток
Он будет работать в круглосуточном режиме с небольшими техническими перерывами. Стоимость одного посещения — 500 рублей в час. Прокат коньков — 250 рублей.
«Он настоящий, ребята», — поделился эмоциями местный блогер Юрий Озаровский.
Парк развлечений «Джунгли» находится по адресу улица Красноармейская, 1п.
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