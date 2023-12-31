Как ходят трамваи, троллейбусы и автобусы в Краснодаре в новогодние праздники

Краснодарский край

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  • Снег в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Снег в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Мэрия Краснодара рассказала, как общественный транспорт будет работать во время новогодних выходных

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила сайту 93.ru, что 31 декабря все автобусы, трамваи и троллейбусы будут ходить по расписанию воскресенья. Это означает, что время ожидания транспорта увеличится.

Так, например, на для трамваев на маршрутах № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 20, 21 и 22 интервал движения в новогодние праздники составит 14 минут, а на трамваях № 9, 10, 11 — от 14 до 28 минут.

Коммерческие перевозчики в Краснодаре решили повысить стоимость билетов до 45 рублей:

Время ожидания троллейбусов, курсирующих по маршрутам № 4, 6, 7,8, 12, 14, 20, составит до 15 минут, по маршрутам № 13, 15 и 21 — до 18 минут. Троллейбус № 10 придется ждать до 20 минут. Как обычно, реже всех ходит маршрут № 2 — интервал составляет 50-55 минут.

Автобусы № 2, 2Е, 9, 10, 52 и 96 будут ездить со средним интервалом до 16 минут. Автобусы № 46 и 89 можно ждать — 30-35 и 20-25 минут соответственно.

При этом КТТУ не планирует продлевать работу маршрутов в ночное время.

Как сообщали Юга.ру, 15 декабря в Краснодаре запустили новогодние троллейбусы и трамваи. Их можно будет увидеть на улицах города до 15 января. Посмотреть расписание можно здесь.

Краснодар КТТУ Новый год Общественный транспорт Праздники Трамвай Троллейбус

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