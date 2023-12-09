В Краснодаре проезд на 18 маршрутах подорожает до 45 рублей

Коммерческие перевозчики в Краснодаре решили повысить стоимость билетов до 45 рублей. Рассказывает, какие маршруты затронут изменения

Администрация Краснодара 8 декабря рассказала, что проезд на 18 маршрутах коммерческих перевозчиков подорожает до 45 рублей. Цена будет поочередно, не на всех маршрутах сразу.

Первое повышение должно было произойти уже 9 декабря, но перевозчик передумал. С 23 декабря вырастет стоимость проезда на маршрутах: