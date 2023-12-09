В Краснодаре проезд на 18 маршрутах подорожает до 45 рублей
Коммерческие перевозчики в Краснодаре решили повысить стоимость билетов до 45 рублей. Рассказывает, какие маршруты затронут изменения
Администрация Краснодара 8 декабря рассказала, что проезд на 18 маршрутах коммерческих перевозчиков подорожает до 45 рублей. Цена будет поочередно, не на всех маршрутах сразу.
Первое повышение должно было произойти уже 9 декабря, но перевозчик передумал. С 23 декабря вырастет стоимость проезда на маршрутах:
- № 25 «Комсомольский микрорайон — Микрорайон «Губернский»;
- № 30 «Кооперативный рынок — ул. им. Лавочкина»;
- № 37 «Ул. им. Валерия Гассия — Кооперативный рынок».
10 декабря проезд подорожает до 45 рублей на маршрутах:
- № 60 «Краснодарская ТЭЦ — торгово-развлекательный центр «OZ Mall»;
- № 61 «Комсомольский микрорайон — торгово-развлекательный центр «OZ Mall»;
- № 77 «Юбилейный микрорайон — торгово-развлекательный центр «OZ Mall».
11 декабря станет дороже ездить на автобусах:
- № 4 «Микрорайон „Губернский“ — гипермаркет „Лента“ (ул. Западный Обход»;
- № 36 «Центральный колхозный рынок — ул. им. Комарова В.М.»;
- № 47 «Ул. им. Шевченко — Микрорайон «Губернский»;
- № 65 «Ул. им. Симиренко — ул. им. Дмитрия Благоева»;
- № 182 «Центральный колхозный рынок — посёлок отделения № 2 СКЗНИИС и В»;
- № 183 «Посёлок Берёзовый — станица Елизаветинская, ул. Восточная»;
15 декабря стоимость проезда повысят до 45 рублей на маршрутах:
- № 138А «Бальнеолечебница — садоводческое товарищество «Берег Кубани»;
- № 140А «Бальнеолечебница — хутор Черников — садоводческое товарищество «Урожайное».
16 декабря повышение произойдет на маршруте № 85 «Ул. им. Калинина — ул. Тепличная». А 17-го числа станет дороже проезд на автобусах:
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№166 А «Бальнеолечебница — садоводческое товарищество «Градостроитель»;
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№174А «Бальнеолечебница — садоводческое товарищество «Речник»;
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№160А «Бальнеолечебница — дачи «Дубки».
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