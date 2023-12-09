В Краснодаре проезд на 18 маршрутах подорожает до 45 рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Коммерческие перевозчики в Краснодаре решили повысить стоимость билетов до 45 рублей. Рассказывает, какие маршруты затронут изменения

Администрация Краснодара 8 декабря рассказала, что проезд на 18 маршрутах коммерческих перевозчиков подорожает до 45 рублей. Цена будет поочередно, не на всех маршрутах сразу.

Первое повышение должно было произойти уже 9 декабря, но перевозчик передумал. С 23 декабря вырастет стоимость проезда на маршрутах:

  • № 25 «Комсомольский микрорайон — Микрорайон «Губернский»;
  • № 30 «Кооперативный рынок — ул. им. Лавочкина»;
  • № 37 «Ул. им. Валерия Гассия — Кооперативный рынок».

10 декабря проезд подорожает до 45 рублей на маршрутах:

  • № 60 «Краснодарская ТЭЦ — торгово-развлекательный центр «OZ Mall»;
  • № 61 «Комсомольский микрорайон — торгово-развлекательный центр «OZ Mall»;
  • № 77 «Юбилейный микрорайон — торгово-развлекательный центр «OZ Mall».

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11 декабря станет дороже ездить на автобусах:

  • № 4 «Микрорайон „Губернский“ — гипермаркет „Лента“ (ул. Западный Обход»;
  • № 36 «Центральный колхозный рынок — ул. им. Комарова В.М.»;
  • № 47 «Ул. им. Шевченко — Микрорайон «Губернский»;
  • № 65 «Ул. им. Симиренко — ул. им. Дмитрия Благоева»;
  • № 182 «Центральный колхозный рынок — посёлок отделения № 2 СКЗНИИС и В»;
  • № 183 «Посёлок Берёзовый — станица Елизаветинская, ул. Восточная»;

15 декабря стоимость проезда повысят до 45 рублей на маршрутах:

  • № 138А «Бальнеолечебница — садоводческое товарищество «Берег Кубани»;
  • № 140А «Бальнеолечебница — хутор Черников — садоводческое товарищество «Урожайное».

16 декабря повышение произойдет на маршруте № 85 «Ул. им. Калинина — ул. Тепличная». А 17-го числа станет дороже проезд на автобусах:

  • №166 А «Бальнеолечебница — садоводческое товарищество «Градостроитель»;

  • №174А «Бальнеолечебница — садоводческое товарищество «Речник»;

  • №160А «Бальнеолечебница — дачи «Дубки».

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