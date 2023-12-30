Автомобильные права, истекающие в 2024 и 2025 годах, продлятся автоматически

Все российские водительские удостоверения, срок годности которых истекает в 2024-м и 2025-м, продлены указом Правительства еще на три года

Правительство РФ приняло постановление, согласно которому срок действия водительских удостоверений, который истекает в 2024 и 2025 годах, считается продленным еще на три года. Об этом агентству ТАСС заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Это коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности», уточнила Ирина Волк.

Инициатором этого решения совместно выступили МВД и Минэкономразвития. Постановление утверждено Правительством РФ 29 декабря 2023 года. По оценке чиновников, инициатива затронет примерно пять миллионов водителей.

Стоит отметить, что подобное постановление было принято и в апреле 2022 года. В тот раз автоматически были продлены права, истекающие в 2022-м и 2023-м. Премьер-министр Михаил Мишустин в тот раз назвал это решение направленным «на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан».

А впервые к подобной практике Правительство РФ прибегло во время пандемии коронавируса.

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