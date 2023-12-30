«Магнит» – в тройке крупнейших работодателей России

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Магнит © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Магнит © Фото Елены Синеок, Юга.ру

По оценке Forbes, торговая сеть «Магнит» занимает третье место в стране по количеству сотрудников

Журнал Forbes впервые в своей истории составил рейтинг крупнейших работодателей России.

Третье место в этом списке заняла торговая сеть «Магнит», основанная в Краснодаре и здесь же базирующаяся — штаб-квартира компании осталась здесь даже после того, как контрольный пакет приобрела московская Marathon Groupю

По оценкам Forbes, в конце 2022 года в холдинге «Магнит» работали 361 000 человек, из которых 293 тысячи являлись сотрудниками торговых сетей, 39 тысяч — работниками склада и логистики, ещё 16 тысяч — офисными сотрудниками.

На первые два места в рейтинге крупнейших работодателей Forbes поставил ОАО «РЖД» (701 164 сотрудника) и «Газпром» (492 200 сотрудников).

Напомним, что вчера мы писали о том, на сколько выросло за год состояние Сергея Галицкого.

«Магнит» Трудоустройство

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