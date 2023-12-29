В Краснодарском крае в Новый год будет дождливо, но тепло. Рассказываем о погоде на праздники

Краснодарский край

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  • © Фото Леси Шубиной, Юга.ру
    © Фото Леси Шубиной, Юга.ру

На Кубани Новый год начнется с дождей. Осадки ожидаются всю праздничную неделю

Замначальника Краснодарского ЦГМС филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» Светлана Попова рассказала Юга.ру о погоде в регионе на новогодних праздниках. По данным специалиста, 31 декабря через территорию края пройдет холодный фронт. Местами на Кубани, включая Черноморское побережье, будет дождливо.

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С 31 декабря по 1 января ожидаются небольшие осадки в южной половине Краснодарского края. Возможен туман, слабый ветер. В первую неделю января в регионе снова пойдут дожди.

Температура воздуха днем 31 декабря 9-14 °С. В новогоднюю ночь от -2 до 3 °С. Днем 1 января 5-10 °С. В следующие дни температура повысится на 3-5 °С.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщает, что с 30 декабря по 1 января в горах Кубани и Республики Адыгеи выше 2000 метров будет лавиноопасно. О том, как вести себя при сходе лавин, читайте здесь.

Ранее Юга. ру писали, куда сходить на курортах Краснодарского края в новогодние праздники.

Краснодар МЧС Новый год Погода Праздники Черное море

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