В Краснодарском крае в Новый год будет дождливо, но тепло. Рассказываем о погоде на праздники

Замначальника Краснодарского ЦГМС филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» Светлана Попова рассказала Юга.ру о погоде в регионе на новогодних праздниках. По данным специалиста, 31 декабря через территорию края пройдет холодный фронт. Местами на Кубани, включая Черноморское побережье, будет дождливо.

С 31 декабря по 1 января ожидаются небольшие осадки в южной половине Краснодарского края. Возможен туман, слабый ветер. В первую неделю января в регионе снова пойдут дожди.



Температура воздуха днем 31 декабря 9-14 °С. В новогоднюю ночь от -2 до 3 °С. Днем 1 января 5-10 °С. В следующие дни температура повысится на 3-5 °С.



Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщает, что с 30 декабря по 1 января в горах Кубани и Республики Адыгеи выше 2000 метров будет лавиноопасно. О том, как вести себя при сходе лавин, читайте здесь.

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