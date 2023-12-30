Краснодарская мусороуборочная компания будет забирать елки на утилизацию до 16 января

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарцам объяснили, куда и когда выносить елки, чтобы деревья попали в переработку

Сотрудники «Краснодарской мусороуборочной компании» будут забирать елки с контейнерных площадок до 16 января.

Чтобы елка отправилась на утилизацию, достаточно донести дерево до ближайшей контейнерной площадки и оставить возле баков. В сообщении компании в телеграме указано, что на елках не должно быть игрушек, других украшений, пакетов или скотча. Предварительно дерево нужно освободить от любых предметов.

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Специалисты пропустят елки через измельчитель, а щепки будут использовать для подсыпки дорожек в парках и на полигоне ТКО. Также щепки передадут в организации, где обитают животные в уличных вольерах. Древесина будет служить теплой подстилкой.

Напомним, после Нового года елки также можно отвезти в краснодарский «Экоцентр». Там деревья будут принимать на переработку до 14 января.

Мусор Новый год Экология

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