Краснодарская мусороуборочная компания будет забирать елки на утилизацию до 16 января

Краснодарцам объяснили, куда и когда выносить елки, чтобы деревья попали в переработку

Сотрудники «Краснодарской мусороуборочной компании» будут забирать елки с контейнерных площадок до 16 января.

Чтобы елка отправилась на утилизацию, достаточно донести дерево до ближайшей контейнерной площадки и оставить возле баков. В сообщении компании в телеграме указано, что на елках не должно быть игрушек, других украшений, пакетов или скотча. Предварительно дерево нужно освободить от любых предметов.

Специалисты пропустят елки через измельчитель, а щепки будут использовать для подсыпки дорожек в парках и на полигоне ТКО. Также щепки передадут в организации, где обитают животные в уличных вольерах. Древесина будет служить теплой подстилкой.