Увольнения по «алкогольной статье»: россияне рассказали о неудачных корпоративах

Краснодарский край

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  • © Фото Element5 Digital, unsplash.com
    © Фото Element5 Digital, unsplash.com

Россиян спросили о корпоративах, которые закончились неприятными последствиями. Рассказываем, что показал опрос

По данным аналитиков сайта hh.ru, у трети россиян (33%) в карьере были случаи, когда новогодний корпоратив пошел не по плану и привел к неприятным последствиям. Как рассказали опрошенные, проблемы чаще всего (24% случаев) возникали из-за сильного алкогольного опьянения сотрудников.

При этом 3% респондентов рассказали, что в их компаниях были случаи увольнения сотрудника из-за злоупотребления алкоголем в новогодние праздники.

Как объяснила юрист платформы онлайн-рекрутинга Татьяна Нечаева, сотрудника могут уволить не с заявлением об уходе по собственному желанию, а по так называемой «алкогольное статье»:

«Подпункт «б» пункта 6 части первой статьи 81 Трудового кодекса позволяет работодателю уволить работника за появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения».

Юрист отметила, что доказательством состояния алкогольного опьянения на рабочем месте необязательно является медицинское освидетельствование. Этот факт также могут зафиксировать с помощью служебной записки, акта, свидетельств коллег.

Индекс оливье:

Чтобы застолье на рабочем месте считалось законным, руководство должно издать соответствующий приказ. В документе будет указано, что время объявляется нерабочим для проведения корпоратива. В таком случае сотрудники находятся вне зоны риска.

А вот стихийный корпоратив в рабочие часы может обернуться увольнением. Так же печально может завершиться рабочий день после официального корпоратива, если явиться в офис в нетрезвом состоянии.

Как ранее писали Юга.ру, каждый пятый житель Краснодарского края не хочет проводить новогодний корпоратив с руководством. Подробнее можно прочитать здесь.

Алкоголь Опросы Трудоустройство

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