Каждый пятый житель Краснодарского края не хочет проводить новогодний корпоратив с руководством — аналитки

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

Эксперты выяснили, как в Краснодарском крае сотрудники относятся к присутствию руководства на корпоративах

Опрос провели аналитики hh.ru в период с 25 августа по 10 ноября среди 1249 соискателей. По его данным, более половины жителей Кубани (55%) не очень рады нахождению руководства на корпоративе. 

17% работающих готовы к присутствию начальства на празднике, но хотели бы, чтобы руководители ушли пораньше. Еще 2% не хотят видеть руководство на корпоративе, опасаясь, что их застанут в неподобающем виде. Также 17% опрошенных категорически не хотят отмечать праздники вместе начальством, потому что не смогут так расслабиться. 19% затруднились ответить.

Индекс оливье:

Чаще других не хотят пересекаться на корпоративах с руководством маркетологи (27%), работники транспортной сферы (30%), а также работники сферы науки и образования (24%).

Аналитики сервиса отметили, что веселиться вместе с руководством в преддверии Нового года готовы 45% опрошенных кубанцев. Это работники сферы производства (57%), продаж (53%), ИТ-специалисты (53%), а также эйчары (52%).

По возрастной категории ответы распределились так:

  • от 14 до 24 лет — хотят отмечать праздники вместе с руководством;
  • от 45 лет и старше — хотят, чтобы руководство уходило с праздников пораньше;
  • от 25 до 34 лет — не могут расслабиться в присутствии начальства.

Как писали ранее Юга.ру, в городах Кубани не будет масштабных мероприятий на Новый год.

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