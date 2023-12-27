89% россиян потратили на ремонт машины в 2023 году больше, чем в 2022-м
Лишь 6% жителей РФ не заметили роста цен
Эксперты сервиса онлайн-проверки автомобилей Автотеки и digital-агентство Kodix провели совместное исследование и выяснили, с какими поломками автомобилей жители РФ столкнулись в 2023 году, во сколько обошелся ремонт. Также аналитики сравнили затраты с 2022 годом. В опросе поучаствовало 10 тыс. респондентов от 18 до 55 лет по всей стране.
В 2023 году 61% опрошенных потратили на ремонт не более 30 тыс. рублей, 35% заплатили не более 150 тыс. рублей. При этом большинство россиян (а именно 89%) отметили, что ремонт машины стал дороже, чем в 2022 году. Для 64% респондентов ремонт обошелся значительно дороже. Лишь 6% россиян не ощутили роста цен.
Таксисты, курьеры и торговые представители:
Самые частые поломки, с которыми столкнулись россияне в 2023 году:
- неисправности с подвеской и колесами (47%),
- проблемы с кузовом и лакокрасочным покрытием (25%),
- поломки двигателя и выхлопной системы (22%),
- неисправности электроники и мультимедийной системы (20%),
- поломки системы освещения (19%).
Исследования также показало, что 28% россиян владеют своим автомобилем более 10 лет. 24% — от 5 до 10 лет. 20% опрошенных ездят на нынешней машине от 3 до 5 лет, 18% — от года до трех лет. И лишь 7% приобрели транспортное средство в 2023 году.
Как сообщали Юга.ру, в августе 2023 года «Яндекс» и Краснодарстат выяснили, что в городах Краснодарского края такси подорожало из-за цен на машины и их ремонт.