89% россиян потратили на ремонт машины в 2023 году больше, чем в 2022-м

Краснодарский край

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  • © Изображение пресс-службы «А1 Моторс»
    © Изображение пресс-службы «А1 Моторс»

Лишь 6% жителей РФ не заметили роста цен

Эксперты сервиса онлайн-проверки автомобилей Автотеки и digital-агентство Kodix провели совместное исследование и выяснили, с какими поломками автомобилей жители РФ столкнулись в 2023 году, во сколько обошелся ремонт. Также аналитики сравнили затраты с 2022 годом. В опросе поучаствовало 10 тыс. респондентов от 18 до 55 лет по всей стране.

В 2023 году 61% опрошенных потратили на ремонт не более 30 тыс. рублей, 35% заплатили не более 150 тыс. рублей. При этом большинство россиян (а именно 89%) отметили, что ремонт машины стал дороже, чем в 2022 году. Для 64% респондентов ремонт обошелся значительно дороже. Лишь 6% россиян не ощутили роста цен.

Таксисты, курьеры и торговые представители:

Самые частые поломки, с которыми столкнулись россияне в 2023 году:

  • неисправности с подвеской и колесами (47%),
  • проблемы с кузовом и лакокрасочным покрытием (25%),
  • поломки двигателя и выхлопной системы (22%),
  • неисправности электроники и мультимедийной системы (20%),
  • поломки системы освещения (19%).

Исследования также показало, что 28% россиян владеют своим автомобилем более 10 лет. 24% — от 5 до 10 лет. 20% опрошенных ездят на нынешней машине от 3 до 5 лет, 18% — от года до трех лет. И лишь 7% приобрели транспортное средство в 2023 году.

Как сообщали Юга.ру, в августе 2023 года «Яндекс» и Краснодарстат выяснили, что в городах Краснодарского края такси подорожало из-за цен на машины и их ремонт.

Автомобили Деньги Ремонт транспорта Цены

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