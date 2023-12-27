89% россиян потратили на ремонт машины в 2023 году больше, чем в 2022-м

Эксперты сервиса онлайн-проверки автомобилей Автотеки и digital-агентство Kodix провели совместное исследование и выяснили, с какими поломками автомобилей жители РФ столкнулись в 2023 году, во сколько обошелся ремонт. Также аналитики сравнили затраты с 2022 годом. В опросе поучаствовало 10 тыс. респондентов от 18 до 55 лет по всей стране.

В 2023 году 61% опрошенных потратили на ремонт не более 30 тыс. рублей, 35% заплатили не более 150 тыс. рублей. При этом большинство россиян (а именно 89%) отметили, что ремонт машины стал дороже, чем в 2022 году. Для 64% респондентов ремонт обошелся значительно дороже. Лишь 6% россиян не ощутили роста цен.