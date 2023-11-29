Аналитики назвали самые высокие зарплаты представителей рабочих профессий в Краснодарском крае

Эксперты hh.ru проанализировали 433 тыс. вакансий, опубликованных в Краснодарском крае в 2023 году. Исследование показало, что среди рабочих специальностей больше всего на Кубани получают водители такси — до 105 тыс. рублей в месяц. В Сочи таксист на автомобиле компании может заработать от 96 до 185 тыс. рублей, а в Краснодаре со своим транспортом — от 90 до 110 тыс. рублей.

Второе место заняли курьеры. Их ежемесячная зарплата может достигать 91-94 тыс. рублей. В Новороссийске курьеру на доставке легких посылок и документов предлагают от 160 до 170 тыс. рублей, а в Армавире пешему по району — от 65 до 95 тыс. рублей.

На третьем месте оказались торговые представители, месячный доход которых составляет от 65 до 74 тыс. рублей. В Белореченске менеджер по продажам может заработать от 80 тыс. рублей, а в Туапсе — от 76 тыс. рублей (корма для животных).

Средние доходы официантов в Краснодарском крае варьируются от 35 до 60 тыс. рублей, у разнорабочих — 52-57 тыс., у работников склада — 46-56 тыс., у продавцов/кассиров — 34-43 тыс., а у охранников — 30-41 тыс.

«Высокий уровень дохода водителей такси и курьеров связан с высокой востребованностью в специалистах этого профиля. За последние несколько лет рынки онлайн-торговли и пассажирских перевозок сильно выросли, из-за чего в десятки раз увеличилась потребность в водителях и курьерах. С учетом дефицита исполнителей во многих отраслях, можно ожидать, что доходы представителей этих профессий будут расти и дальше», — рассказала руководительница службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

Напомним, что в Краснодарском крае, по данным аналитиков, активно ищут на работу Дедов Морозов и Снегурочек.



Как писали ранее Юга.ру, парикмахеры Кубани могут получать до 200 тыс. рублей в месяц.