В Краснодаре покажут вооружение адыгского воина от древности до нового времени

Краснодарский край

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  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко

В Краснодарском музее имени Коваленко 27 декабря открылась выставка «Вооружение адыгского воина от древности до нового времени»

Проект отражает эволюцию экипировки, конского снаряжения, холодного и огнестрельного оружия в разные археологические эпохи с 8 века до нашей эры до 19 века нашей эры. Экспозиция познакомит посетителей с археологической и этнографической коллекцией из фондов Национального музея Республики Адыгея.

Представлены элементы наступательного вооружения дистанционного и ближнего боя, защитного вооружения: лук, стрелы, ружья, мечи, палаши, сабли, кинжалы, копья, топоры, кольчуги, шлемы, щиты и многое другое. Выставочное пространство будет дополнено пейзажами из фондов музея имени Коваленко авторства Сергея Дудко и Виктора Каменева.

Экспозиция будет работать до 28 января 2024 по адресу улица Красная, 15.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре открылась выставка живописи и графики Елены Клюевой и Андрея Колесник «Соцветие». Организаторы заявляют, что работы экспозиции объединяют любовь к природе, уважение к планете и стремление запечатлеть удивительную красоту, окружающую всех нас.

Афиша Выставки Краснодар Музеи отдых Развлечения

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