В Краснодаре открылась выставка живописи и графики «Соцветие»

Краснодарцев приглашают на выставку «Соцветие» в краевом выставочном зале

В Краснодаре открылась выставка живописи и графики Елены Клюевой и Андрея Колесник «Соцветие». Организаторы заявляют, что работы экспозиции объединяют любовь к природе, уважение к планете и стремление запечатлеть удивительную красоту, окружающую всех нас.

Елена Клюева и Андрей Колесник представят около 60 произведений. Выставка будет работать до 14 января 2024 года в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств по адресу ул. Рашпилевская, 32.