В Краснодаре открылась выставка живописи и графики «Соцветие»

Краснодарский край

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  • Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарцев приглашают на выставку «Соцветие» в краевом выставочном зале

В Краснодаре открылась выставка живописи и графики Елены Клюевой и Андрея Колесник «Соцветие». Организаторы заявляют, что работы экспозиции объединяют любовь к природе, уважение к планете и стремление запечатлеть удивительную красоту, окружающую всех нас.

Елена Клюева и Андрей Колесник представят около 60 произведений. Выставка будет работать до 14 января 2024 года в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств по адресу ул. Рашпилевская, 32.

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Напомним, в Краснодарском краевом выставочном зале также открылась экспозиция живописи и графики «Сергей Воржев. Художник и учитель». Подробнее о ней Юга.ру писали здесь.

Афиша Выставки Краснодар Художники

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