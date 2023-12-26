В Краснодаре открылась выставка живописи и графики «Соцветие»
Краснодарцев приглашают на выставку «Соцветие» в краевом выставочном зале
В Краснодаре открылась выставка живописи и графики Елены Клюевой и Андрея Колесник «Соцветие». Организаторы заявляют, что работы экспозиции объединяют любовь к природе, уважение к планете и стремление запечатлеть удивительную красоту, окружающую всех нас.
Елена Клюева и Андрей Колесник представят около 60 произведений. Выставка будет работать до 14 января 2024 года в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств по адресу ул. Рашпилевская, 32.
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