Количество зарегистрированных в РНКБ самозанятых за год увеличилось на треть

Краснодарский край, Крым, Вся Россия

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

В декабре 2023 года количество клиентов, которые зарегистрировались в мобильном приложении РНКБ в качестве самозанятых, превысило 80 тысяч

Около 24 тыс. из них зарегистрировались в течение 2023 года.

За 11 месяцев 2023 года банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) выдал самозанятым кредиты на сумму более 4 млрд рублей. Этот показатель в два раза превышает аналогичный за 11 месяцев 2022 года.

Самозанятые граждане могут пользоваться всеми кредитными программами РНКБ наравне с официально трудоустроенными. Для этого достаточно зарегистрироваться в качестве самозанятых в мобильном приложении банка. В нем можно сформировать чеки о доходах и отправить их в ФНС, получить счет и оплатить его. Если клиент воспользуется этим сервисом, то получит сниженную процентную ставку по всем кредитам и возможность их оформить только по паспорту.

С начала 2023 года банк выдал самозанятым:

  • ипотеки — свыше 2,5 млрд рублей;
  • автокедиты — около 770 млн рублей;
  • беззалоговые потребительские кредиты «Кредит наличными» и «Рефинансирование потребительских кредитов» — свыше 400 млн рублей.

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В 2023 году самозанятые оформили кредитные карты РНКБ с общим лимитом более 315 млн рублей.

Для получения кредита самозанятым необходимо подать заявку в мобильном приложении или на сайте банка, дождаться одобрения и получить его дистанционно без визита в офис.

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