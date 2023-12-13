Количество зарегистрированных в РНКБ самозанятых за год увеличилось на треть

В декабре 2023 года количество клиентов, которые зарегистрировались в мобильном приложении РНКБ в качестве самозанятых, превысило 80 тысяч

Около 24 тыс. из них зарегистрировались в течение 2023 года. За 11 месяцев 2023 года банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) выдал самозанятым кредиты на сумму более 4 млрд рублей. Этот показатель в два раза превышает аналогичный за 11 месяцев 2022 года.

Самозанятые граждане могут пользоваться всеми кредитными программами РНКБ наравне с официально трудоустроенными. Для этого достаточно зарегистрироваться в качестве самозанятых в мобильном приложении банка. В нем можно сформировать чеки о доходах и отправить их в ФНС, получить счет и оплатить его. Если клиент воспользуется этим сервисом, то получит сниженную процентную ставку по всем кредитам и возможность их оформить только по паспорту.

С начала 2023 года банк выдал самозанятым: ипотеки — свыше 2,5 млрд рублей;

автокедиты — около 770 млн рублей;

беззалоговые потребительские кредиты «Кредит наличными» и «Рефинансирование потребительских кредитов» — свыше 400 млн рублей.

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