Фермеры Дагестана вложат в производство яиц 1,3 млрд рублей к 2025 году

Инвестпроектом запланировано создание племенного репродуктора. Его будут реализовывать в два этапа. Завершить планируют во втором квартале 2025 года. Это позволит нарастить производство яиц до 30 млн штук в год, сообщает РБК Кавказ со ссылкой на региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия.

Напомним, в 2023 году существенно выросли цены на ряд продуктов питания. Особенно заметным (до ситуации с куриными яйцами) было подорожание куриного мяса. Тогда это объясняли ростом цен на антибиотики, корма и оборудование.

Юга.ру проверили стоимость куриных яиц в нескольких магазинах. Цена выросла почти в три раза.