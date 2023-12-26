Фермеры Дагестана вложат в производство яиц 1,3 млрд рублей к 2025 году
Дагестанская компания ООО «Батыр-Демир» намерена вложить в проект по производству яиц 1 млрд 321 млн рублей
Инвестпроектом запланировано создание племенного репродуктора. Его будут реализовывать в два этапа. Завершить планируют во втором квартале 2025 года. Это позволит нарастить производство яиц до 30 млн штук в год, сообщает РБК Кавказ со ссылкой на региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия.
Напомним, в 2023 году существенно выросли цены на ряд продуктов питания. Особенно заметным (до ситуации с куриными яйцами) было подорожание куриного мяса. Тогда это объясняли ростом цен на антибиотики, корма и оборудование.
Юга.ру проверили стоимость куриных яиц в нескольких магазинах. Цена выросла почти в три раза.
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