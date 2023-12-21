Куриные яйца в Краснодаре стали еще дороже. Снова проверили цены

Юга.ру проверили стоимость куриных яиц в нескольких магазинах — за неделю цены стали еще выше

12 декабря сотрудники Юга.ру уже проверяли стоимость куриных яиц в магазинах и сервисах доставки. Тогда, чуть больше недели назад, в магазинах у дома можно было купить десяток яиц за 119 и 129 рублей. 20 декабря в трех магазинах «Магнит» редактору не удалось найти яйца дешевле 139,99 рублей. Лишь в одном из трех магазинов на одной из полок висел ценник с цифрой 129 рублей, но самих яиц по этой цене не было. Ценник с максимальной ценой, 219,99 рублей за десяток, описывал яйца как «деревенские» категории С1 (то есть даже не самые крупные, не С0). Адрес производства — Оренбург. Те же, которые оказались наиболее доступны, за 139 рублей, были как раз категории С0 и привезены из Тулы.

Куриных яиц категории С0 на полках маленьких «Магнитов» почти не осталось, в основном это С1 и С2. В несетевом магазинчике на улице Ставропольской в продаже были яйца из Ростовской области, по 170 рублей за десяток, без упаковки, уложенные в пакетики.

Еще летом 2023 года десяток яиц марки «Моя цена» (категория С2, 10 штук) можно было купить за 52,99 рубля, в этом лично убедилась журналистка Юга.ру, пока готовила репортаж из магазина «Магнит «Моя цена». 20 декабря этот же товар стоит уже 144,99 рубля. Цена выросла почти в три раза. В среднем рост цен на этот продукт не выглядит настолько шокирующим: мэрия Краснодара подтвердила СМИ, что цены на яйца первой категории в городе выросли более, чем на 50%, а второй — почти на 64%.

Также в каждом из трех сетевых магазинов были представлены упаковки по 15 и по 30 яиц. Раньше они встречались нерегулярно и не во всех точках. Выгода такой покупки не всегда очевидна. Если стоимость 15 яиц равна 249 рублям, то десяток обойдется чуть дороже 160 рублей, а при стоимости 30 яиц 379 рублей десяток выйдет более 120 рублей.