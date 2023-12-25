В Сочи продлили несколько предупреждений по непогоде

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней, гроз, налипания мокрого снега и формирования смерчей над морем

Гидрометцентр Сочи сообщает, что на курорте штормовое предупреждение продлили на ночь и на первую половину дня 26 декабря. В городе ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, в предгорьях мокрый снег переходящий в дождь, налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

В горах прогнозируют очень сильный снег. Ветер с порывами до 15-18 м/с. На реках ожидается паводочный режим с достижением неблагоприятных отметок.

Синоптики предупредили об опасности схода лавин в горах юга России:

Также в этот период на участке Магри — Веселое сохраняется опасность формирования смерчей над морем.

Температура воздуха 26 декабря в Сочи ночью 3-8 ˚С, а днем 9-14 ˚С.

По данным «МЦУ Сочи», в Адлерском районе стихия повалила 76 деревьев на улицах Петрозаводская, Демократическая, Свердлова, Бестужевская, Банановая, Ивановская, а также в районе детсадов на Лесной, Мира и Ульянова. Также в сети появились кадры непогоды в Гагре.

Как писали ранее Юга.ру, на Кубани 26 декабря ожидаются дожди с налипанием мокрого снега. 

МЧС Погода Сочи Штормовые предупреждения

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