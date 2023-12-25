Синоптики предупредили об опасности схода лавин в горах юга России. На курортах Сочи закрывают трассы

Также с 18:00 25 декабря до 18:00 26 декабря в горах Сочи сохраняется лавиноопасность выше 1000 метров, сообщает «СЦГМС ЧАМ». В муниципалитетах действует штормовое предупреждение.

В горах Краснодарского края и республики Адыгеи 26 декабря выше 1500 метров будет лавиноопасно. Об этом сообщает «Северо-Кавказское УГМС».

В связи с этим ГУ МЧС России по Краснодарскому краю опубликовало правила поведения в районах схода лавин.



Спасатели рекомендуют:

не выходить в горы в снегопад и непогоду;

находясь в горах, следить за изменением погоды;

выходя в горы, знать места возможного схода лавин;

избегать мест возможного схода лавин;

не пересекать лощины со склонами более 30 градусов, а после снегопада — более 20 градусов (можно лишь только через 2-3 дня);

при сходе лавины бежать в сторону, чтобы уйти с ее пути;

при попадании под лавину или обвал укрыться под скалой или за стволом большого дерева;

если захлестнуло лавиной — делать широкие движения так, будто вы плывете, чтобы удерживаться на поверхности снежного потока;

когда лавина прошла, двигаться, чтобы расчистить воздушный карман, прежде чем снег успеет слежаться, не кричать — беречь дыхание;

определить местоположение тела;

сохранять спокойствие, не тратить силы впустую;

кричать, если слышны голоса откапывающих вас людей.

Пресс-служба курорта «Роза хутор» рассказала Юга.ру, что за прошедшую ночь в горах выпало до 40 сантиметров снега. Трассы для катания будут открывать только после проверки их состояния и заключения противолавинной службы. На момент публикации новости на курорте работают пять спусков: «Вираж, «Тритон», «Мужской альпийский спуск», «Змейка», Б-52 (выше 1350 метров).

В пресс-службе курорта «Красная поляна» нам рассказали, что все трассы закрыты из-за угрозы схода лавин. Канатные дороги «Красная поляна», «Реликтовый лес» и «Вершина» работают в штатном режиме.



Также из-за непогоды в Кабардино-Балкарии закрыли горнолыжный курорт «Эльбрус», а в Карачаево-Черкесии на курорте «Архыз» сообщили об открытии для катания двух трасс.

Напомним, что в период с 25 по 26 декабря в Краснодарском крае прогнозировали дожди с налипанием мокрого снега. 25 декабря в соцсетях появились кадры снегопада в Апшеронском районе. По данным сообщества, на фото Лагонаки и Мезмай.