В Краснодарском крае ожидаются дождь с мокрым снегом

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарский гидрометцентр сообщил прогноз погоды на 25-26 декабря

В понедельник в регионе будет облачно. Местами осадки в виде дождя с мокрым снегом. Ветер 7-12 м/с, возможны порывы до 15-20 м/с, в отдельных районах — 20-25 м/с. Температура воздуха ночью 25 декабря 0…-5 °С, местами до -8 °С, в горах -5…-10 °С. Днем до 15 °С. 26 декабря воздух прогреется до 5-10 °С, в предгорных районах 0-5 °С.

На Черноморском побережье облачно с прояснениями. Временами дождь, переходящий в мокрый снег. Возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед. Ветер 12-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в отдельных районах до 20-25 м/с. Температура воздуха ночью 25 декабря +3…-2 °С, днем 6-11 °С. 26 декабря — 6-11 °С и 10-15 °С соответственно.

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