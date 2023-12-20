В Краснодаре откроется выставка «Разноцветный Новый год»

Представлено более 70 произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства из фондов музея и мастерских художников. Посетители увидят зимние пейзажи и праздничные сюжеты, сказочных персонажей и яркие натюрморты, а также фантастические абстракции. Среди авторов — Юрий Кугач, Николай Турков, Ирина Абрамова, Клара Калинычева, Андрей Мыльников и другие.

Выставку открывает раздел, объединивший многоцветные произведения, в которых художники используют самые смелые сочетания цветов и их оттенков для создания праздничного настроения. В следующих разделах работы распределены в соответствии с основным цветом — красный, жёлтый, зелёный, синий, чёрный и белый.

Выставка будет работать до 21 января 2024 года по адресу улица Красная, 15.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале 19 декабря открылась экспозиция репродукций работ знаменитых французских художников Эдуарда Мане и Клода Моне.