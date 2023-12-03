«Локомотив-Кубань» победил чемпиона

Вчерашний матч гости начали по-чемпионски ‒ УНИКС очень хорошо защищался и попадал броски с хорошим процентом, благодаря чему после двух четвертей повел с почти двукратным преимуществом ‒ 46:26.

УНИКС приехал в Краснодар в статусе чемпиона Единой лиги ВТБ. Причем финальную серию сезона-2022/23 казанский клуб выиграл как раз у «Локомотива-Кубань».

В начале третьей четверти разрыв в счёте достиг «‒22», но вскоре «Локомотив-Кубань» значительно прибавил в обороне, а потом игроки краснодарского клуба, наконец, начали попадать трехочковые. Завершился игровой отрезок двумя подряд зрелищными бросками сверху в исполнении воспитанника местной баскетбольной академии Андрея Мартюка.

Финальная четверть началась с того, что УНИКС набрал 5 очков подряд, но этот мини-рывок оказался последним удачным отрезком для команды гостей. При счете 60:71 «Локомотив-Кубань» набрал 18 очков подряд, вследствие чего исход матча был решен ещё за минуту до конца. Финальная сирена зафиксировала победу краснодарской команды над действующим чемпионом со счетом 82:75. Самым результативным игроком матча стал форвард краснодарцев ДеВон Акун-Пёрселл (19 очков).

Перед началом матча с УНИКСом ДеВон Акун-Пёрселл (слева) получил из рук министра спорта Краснодарского края Серафима Тимченко приз лучшему игроку Единой лиги ВТБ по итогам ноября © Фёдор Обмайкин для пресс-службы ПБК «Локомотив-Кубань»

Перед началом матча с УНИКСом ДеВон Акун-Пёрселл (слева) получил из рук министра спорта Краснодарского края Серафима Тимченко приз лучшему игроку Единой лиги ВТБ по итогам ноября © Фёдор Обмайкин для пресс-службы ПБК «Локомотив-Кубань»

«Сегодня мы получили два урока», сказал после матча главный тренер «Локо» Александр Секулич. «Первый — как нельзя играть, особенно перед своими трибунами. А во второй половине матча мы поняли, как надо играть в оставшейся части сезона. Почет и уважение нашим ребятам, которые смогли совершить такой камбэк против действующего чемпиона».

Благодаря этому результату «Локомотив-Кубань» поднялся на одну строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ и сейчас делит 4-5 места с красноярским «Енисеем», который проводит лучший сезон в своей истории. Именно с этой командой «Локо» сыграет свой следующий домашний матч 14 декабря.