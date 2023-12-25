В Сириусе в результате взрыва в многоквартирном доме пострадали два человека
На федеральной территории Сириус ночью 24 декабря произошел взрыв, есть пострадавшие
Вечером 24 декабря в Сириусе произошел взрыв в многоквартирном доме. В ГУ МЧС Краснодарского края сообщили, что вызов поступил в 20:46. Из дома на улице Трубачева эвакуировали 23 человека, двое пострадали. Их доставили в больницу с ожогами.
Взрыв произошел в квартире на пятом этаже. Всего в доме 114 квартир, после ЧП расселили 13.
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Глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин сообщил, что шестерых жителей дома разместили в отеле «Гамма Сириус». Также он рассказал журналистам, что, по версии спасателей, взрыв произошел из-за утечки бытового газа. Дом был оснащен индивидуальными газовыми котлами.
Напомним, в Краснодаре в пятиэтажке по улице Клинической 24 мая 2023 года произошел взрыв. Квартиры восстанавливают. В ноябре в редакцию Юга.ру обратился житель дома, который пожаловался на отсутствие отопления.