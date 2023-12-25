В Сириусе в результате взрыва в многоквартирном доме пострадали два человека

Вечером 24 декабря в Сириусе произошел взрыв в многоквартирном доме. В ГУ МЧС Краснодарского края сообщили, что вызов поступил в 20:46. Из дома на улице Трубачева эвакуировали 23 человека, двое пострадали. Их доставили в больницу с ожогами.

Взрыв произошел в квартире на пятом этаже. Всего в доме 114 квартир, после ЧП расселили 13.