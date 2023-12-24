Самолет с хоккеистами «Сочи» вынужденно приземлился в Минеральных Водах

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

Самолет с представителями хоккейного клуба «Сочи» вынужденно приземлился в аэропорту Минеральных Вод из-за непогоды

Это произошло после матча КХЛ в Астане. Информация появилась в телеграм-канале команды. 

«Сочи» в столице Казахстана в 23 декабря проиграл «Барысу» в овертайме со счетом 2:3. В следующем матче 26 декабря команда дома встретится «Адмиралом».

Как писали Юга.ру, ФК «Краснодар» снял фильм о выпускниках академии и играх сезона 2021/22. Лента называется «Краснодар». Дорога к мечте».

Аэропорты Сочи ХК «Сочи»

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Самолет с хоккеистами «Сочи» вынужденно приземлился в Минеральных Водах
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