Самолет с хоккеистами «Сочи» вынужденно приземлился в Минеральных Водах
Самолет с представителями хоккейного клуба «Сочи» вынужденно приземлился в аэропорту Минеральных Вод из-за непогоды
Это произошло после матча КХЛ в Астане. Информация появилась в телеграм-канале команды.
«Сочи» в столице Казахстана в 23 декабря проиграл «Барысу» в овертайме со счетом 2:3. В следующем матче 26 декабря команда дома встретится «Адмиралом».
Как писали Юга.ру, ФК «Краснодар» снял фильм о выпускниках академии и играх сезона 2021/22. Лента называется «Краснодар». Дорога к мечте».
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