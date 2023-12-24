В Краснодаре откроется выставка «Сергей Воржев. Художник и учитель»

В Краснодарском краевом выставочном зале 26 декабря откроется эскпозиция живописи и графики «Сергей Воржев. Художник и учитель»

Это ежегодная отчётная выставка Краснодарского краевого Союза художников. В этом году она посвящена памяти одного из основателей организации Сергея Воржева. Будет представлено более 60 работ, написанных 14 авторами. Помимо работ самого Сергея Воржева, можно будет увидеть живопись и графику его родственников, друзей и учеников.

Вернисаж состоится 26 декабря в 17:00. Выставка будет работать до 7 января 2024 года по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 50-100 рублей. Возрастное ограничение 6+.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко открылась выставка «Разноцветный Новый год». Посетители увидят зимние пейзажи и праздничные сюжеты, сказочных персонажей и яркие натюрморты, а также фантастические абстракции.