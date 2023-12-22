В медучреждениях Краснодарского края ввели масочный режим

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском крае на территории медицинских организаций ввели масочный режим из-за роста числа случаев ОРВИ и гриппа

В администрации Краснодарского края со ссылкой на первого замминистра здравоохранения региона сообщили о введении масочного режима в больницах и поликлиниках.

Ирина Вязовская отметила, что маски теперь должны носить не только сотрудники, но и все посетители медицинских организаций. Меру ввели из-за роста числа заболевших ОРВИ и гриппом.

По данным минздрава Кубани, от гриппа с начала кампании привились больше 3,1 млн человек. Те, кто еще не успел вакцинироваться, могут обратиться в поликлинику по месту жительства. Мобильные пункты на территории Краснодарского края больше не работают.

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Напомним, в Роспотребнадзоре России заявили, что в стране не планируется введение обязательного масочного режима, а также каких-либо ограничений на период новогодних праздников и каникул. При этом в ведомстве отметили, что фиксируют рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.

В управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю 19 декабря сообщили, что на 50-й неделе года с признаками ОРВИ к медикам региона обратились 2 712 человек, из них 677 детей до 14 лет.

Как писали Юга.ру, власти Кубани не видят необходимости в ведении повсеместного масочного режима на территории региона.

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В медучреждениях Краснодарского края ввели масочный режим
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