В Краснодарском крае не введут масочный режим на фоне роста заболеваемости

Роспотребнадзор Кубани заявил, что не собирается ужесточать меры против коронавируса и других инфекций

19 декабря телеграм-канал «Оперативный штаб — Краснодарский край» опубликовал очередную коронавирусную сводку: за неделю в регионе выявили 1139 заболеваний коронавируса. Среди заболевших всех возрастов 686 женщин и 453 мужчины, в том числе 169 детей.

12 декабря оперштаб заявил о 1020 случаях Covid-19 за предыдущую неделю. Как сообщали Юга.ру, подобная динамика заболеваний в Краснодарском крае сохраняется с августа.