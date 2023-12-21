В Краснодарском крае не введут масочный режим на фоне роста заболеваемости

Краснодарский край

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  • Медицинская маска © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Медицинская маска © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Роспотребнадзор Кубани заявил, что не собирается ужесточать меры против коронавируса и других инфекций

19 декабря телеграм-канал «Оперативный штаб — Краснодарский край» опубликовал очередную коронавирусную сводку: за неделю в регионе выявили 1139 заболеваний коронавируса. Среди заболевших всех возрастов 686 женщин и 453 мужчины, в том числе 169 детей.

12 декабря оперштаб заявил о 1020 случаях Covid-19 за предыдущую неделю. Как сообщали Юга.ру, подобная динамика заболеваний в Краснодарском крае сохраняется с августа.

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20 декабря сайт «РБК Краснодар» узнал в краевом Роспотребнадзоре, что ведомство не видит необходимости вводить масочный режим на Кубани

В то же время накануне новогодних праздников масочный режим ужесточили в Санкт-Петербурге. Роспотребнадзор города обосновал эту меру «осложнением эпидемиологической ситуации по заболеваемости гриппом, ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями».

Как сообщали Юга.ру, к медицинским учреждениям Краснодара прикреплено более 1,5 млн человек. Это на 300 тыс. больше официального населения.

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