Из поезда Тюмень — Адлер госпитализировали 125 детей. У 60-ти ОРВИ, одна 12-летняя девочка умерла в поезде

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Собрали главное о массовом заболевании детей гриппом и смерти ребенка в поезде Тюмень — Адлер

Сайт 72.ru сообщил, что дети из ЛНР возвращались с отдыха в тюменском лагере «Олимпийская ребячка». Вечером 20 декабря несколько подростков почувствовали высокую температуру и другие симптомы ОРВИ.

12-летняя девочка потеряла сознание. Ей пытались помочь медсестра и двое врачей из споровождающих, но она умерла. Сначала о смерти сообщили СМИ и телеграм-каналы, ссылаясь на источники в экстренных службах. Позже гибель признал информационный центр СК РФ.

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Детей сняли с поезда и поместили в больницу в Балашове Саратовской области. У 15 из госпитализированных детей подтвержден грипп А. Об этом рассказал глава региона Роман Бусаргин и местный Роспотребнадзор.

Как сообщали Юга.ру, к началу ноября недельное количество фиксируемых заражений Covid-19 на Кубани выросло почти вдвое с середины октября.

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