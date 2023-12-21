Собрали главное о массовом заболевании детей гриппом и смерти ребенка в поезде Тюмень — Адлер

Сайт 72.ru сообщил, что дети из ЛНР возвращались с отдыха в тюменском лагере «Олимпийская ребячка». Вечером 20 декабря несколько подростков почувствовали высокую температуру и другие симптомы ОРВИ.

12-летняя девочка потеряла сознание. Ей пытались помочь медсестра и двое врачей из споровождающих, но она умерла. Сначала о смерти сообщили СМИ и телеграм-каналы, ссылаясь на источники в экстренных службах. Позже гибель признал информационный центр СК РФ.