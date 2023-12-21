Из поезда Тюмень — Адлер госпитализировали 125 детей. У 60-ти ОРВИ, одна 12-летняя девочка умерла в поезде
Собрали главное о массовом заболевании детей гриппом и смерти ребенка в поезде Тюмень — Адлер
Сайт 72.ru сообщил, что дети из ЛНР возвращались с отдыха в тюменском лагере «Олимпийская ребячка». Вечером 20 декабря несколько подростков почувствовали высокую температуру и другие симптомы ОРВИ.
12-летняя девочка потеряла сознание. Ей пытались помочь медсестра и двое врачей из споровождающих, но она умерла. Сначала о смерти сообщили СМИ и телеграм-каналы, ссылаясь на источники в экстренных службах. Позже гибель признал информационный центр СК РФ.
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Детей сняли с поезда и поместили в больницу в Балашове Саратовской области. У 15 из госпитализированных детей подтвержден грипп А. Об этом рассказал глава региона Роман Бусаргин и местный Роспотребнадзор.
Как сообщали Юга.ру, к началу ноября недельное количество фиксируемых заражений Covid-19 на Кубани выросло почти вдвое с середины октября.