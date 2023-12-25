METRO продолжит работу в Краснодаре

Международная оптовая сеть METRO не планирует покидать российский рынок

Компания подводит результаты работы за 2022-2023 годы: свободный вход без карт, развитие собственного бренда METRO Chef, франшизы магазинов у дома «Фасоль» и расширение ассортимента.

В 2023 году в METRO открыли двери для всех покупателей: компания отказалась от карт на входе — теперь они нужны только на кассе для получения специального предложения или при реализации купонов на скидку. Большое внимание сеть уделила экономии времени покупателей. Приобрести продукты из METRO теперь можно не только в торговом центре, но и в онлайн-магазине, на маркетплейсе Ozon или оформив самовывоз.

Ассортимент товаров как офлайн, так и онлайн постоянно пополняется: в 2023 году под собственными марками появилось более 800 товаров. Основной акцент сделали на развитие бренда METRO Chef — линейку, которую создают при участии шеф-поваров. Они тестируют все продукты METRO Chef на профессиональной кухне, поэтому паста не разваривается, рыба удобно разделана для подачи, а джем не вытекает при выпечке. В этом году состоялся ребрендинг кофейной марки Rioba. Чай, кофе или шоколад этого бренда выручит всех, кто спешит в гости в предновогодней суете или хочет наслаждаться напитком, созданным по требованиям профессионального бариста.

К Новому году компания расширила ассортимент рыбы, морепродуктов, колбас, сыра, овощей и фрукты, в том числе экзотических. Стандартный набор к новогоднему столу — горошек, кукуруза, селедка, майонез — выгоднее покупать от трех позиций, небольшим оптом. А если ещё не успели поставить ёлку, её также можно купить в ТЦ вместе с новогодними украшениями.

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