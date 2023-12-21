«Оливье» или «Сельдь под шубой»? Аналитики сравнили цены на ингредиенты новогодних салатов

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пользователя Dolga1987 с сайта freepik.com (слева) и фото пользователя tasha.lyubina с сайта freepik.com (справа), коллаж Юга.ру
    © Фото пользователя Dolga1987 с сайта freepik.com (слева) и фото пользователя tasha.lyubina с сайта freepik.com (справа), коллаж Юга.ру

Сложно представить новогодний стол в России без салата «‎Оливье» или «‎Селедка под шубой». А у многих наших соотечественников праздник не праздник без обоих — это единственный раз в году, когда салаты, ставшие гастрономическим символом, важнее мясных и рыбных блюд.

Аналитики торговой сети «Пятёрочка» проанализировали цены на продукты в разных регионах страны и подсчитали, во сколько обойдутся традиционные новогодние салаты и как купить ингредиенты для них выгоднее.

  • © Графика предоставлена прес-службой торговой сети «Пятёрочка»
    © Графика предоставлена прес-службой торговой сети «Пятёрочка»

Салат: «Оливье» (около 2 кг)

В среднем в России приготовление «Оливье» из продуктов известных брендов в этом году обойдется в 418 рублей*.

Из продуктов собственных торговых марок (СТМ) «Пятёрочки» — 309 рублей или на 26% меньше.

Самый дорогой продукт в рецепте — вареная колбаса — обойдется на 40% выгоднее при выборе собственных торговых марок.

Самые доступные цены на ингредиенты популярных брендов в регионах Поволжья и юга России — 393 рубля и 394 рубля соответственно. А товары СТМ выгоднее всего покупать жителям Центрального федерального округа — они заплатят всего 268 рублей.

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Салат: «Сельдь под шубой» (около 1,9 кг)

В среднем в России приготовление «Сельди под шубой» из продуктов известных брендов в этом году обойдется в 197 рублей*.

Из продуктов СТМ «Пятёрочки» — 166 рублей или на 15% меньше.

Самым бюджетным этот салат будет в регионах юга России и Северо-Западного федерального округа — не более 190 рублей. А товары СТМ в этих же регионах обойдутся жителям даже меньше 160 рублей.

Итого: в среднем по стране стоимость ингредиентов для «‎Сельди под шубой» на 53% ниже, чем для «‎Оливье». Сэкономить еще больше можно, если выбирать продукты собственных торговых марок (СТМ) сети — так полный набор для любого из салатов обойдется в среднем на 20% дешевле.

Юга.ру писали, что в магазинах «Пятёрочка» в Краснодаре можно принять участие в акции «Ёлка желаний». На елках, установленных в магазинах, висят открытки с пожеланиями деток с особенностями здоровья или из семей в сложной жизненной ситуации. Каждый желающий может исполнить желание ребенка. Адреса магазинов, участвующих в акции, а также подробные условия читайте здесь.

*Расчеты сделаны на основе данных за первую неделю декабря 2023 г.

«Пятёрочка» Еда Новый год Праздники Продукты питания Торговля

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