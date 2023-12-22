В краснодарском гипермаркете товары рухнули на покупателей. В сети появилось видео

Полиция Краснодара проводит проверку из-за падения товаров на посетителей в одном из магазинов

Пресс-служба УМВД России по Краснодару сообщила, что 20 декабря в магазине на Западном обходе товар обрушился на двух посетителей. Никто из них не пострадал.

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«В полицию Краснодара сообщений об этом инциденте не поступало, однако полиция города инициировала проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося», — рассказал представитель полиции Краснодара Артем Коноваленко.



В ведомстве добавили, что граждане попросили властей проверить магазины на правильность складирования продукции в торговых залах.