В краснодарском гипермаркете товары рухнули на покупателей. В сети появилось видео
Полиция Краснодара проводит проверку из-за падения товаров на посетителей в одном из магазинов
Пресс-служба УМВД России по Краснодару сообщила, что 20 декабря в магазине на Западном обходе товар обрушился на двух посетителей. Никто из них не пострадал.
Читайте также:
«В полицию Краснодара сообщений об этом инциденте не поступало, однако полиция города инициировала проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося», — рассказал представитель полиции Краснодара Артем Коноваленко.
В ведомстве добавили, что граждане попросили властей проверить магазины на правильность складирования продукции в торговых залах.
Как писали ранее Юга.ру, полиция Краснодара проводит рейды по выявлению торговых точек с незаконной продажей пиротехники.