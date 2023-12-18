В Геленджике женщина залезла на городскую елку

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксёновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксёновой, Юга.ру

Полиция Краснодарского края рассказала о женщине, забравшейся на городскую елку Геленджика

Вечером 17 декабря в Геленджике женщина залезла на главную городскую елку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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Материал по этому делу зарегистрировали в дежурной части полиции курорта. Ведомство проводит проверку.

Напомним, что в Краснодарском крае открыли 160 елочных базаров и 40 новогодних ярмарок. 

Геленджик Новый год Полиция

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