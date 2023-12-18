В Геленджике женщина залезла на городскую елку
Полиция Краснодарского края рассказала о женщине, забравшейся на городскую елку Геленджика
Вечером 17 декабря в Геленджике женщина залезла на главную городскую елку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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Материал по этому делу зарегистрировали в дежурной части полиции курорта. Ведомство проводит проверку.
Напомним, что в Краснодарском крае открыли 160 елочных базаров и 40 новогодних ярмарок.
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