Поставщики удобрений на Кубани получили награды Минсельхоза России

Трудовой коллектив российской сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (входит в Группу «ФосАгро») отметили благодарностью Минсельхоза России

Компания получила награду Минсельхоза России за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса. Генеральный директор сети Андрей Вовк удостоен звания «Почетный работник агропромышленного комплекса России».

«ФосАгро-Регион» — лидер по суммарным поставкам всех видов минеральных удобрений российским аграриям. Сеть объединяет 11 региональных компаний. В Краснодарском крае она представлена компанией «ФосАгро-Кубань», которая обеспечивает прямые поставки свыше 50 марок минеральных удобрений «ФосАгро» около 1800 сельхозпредприятий и фермерских хозяйств.

В крае работают пять центров дистрибуции «ФосАгро-Кубань» суммарной мощностью единовременного хранения свыше 130 тыс. тонн. Они охватывают логистическими услугами все районы Кубани. В ноябре компания открыла в Краснодаре клиентский центр, который работает в новом для отрасли формате аграрного МФЦ. В нём сельхозпроизводители могут получить в комплексе все услуги, связанные с агротехнологиями: проконсультироваться по вопросам закупки, доставки и применения минеральных удобрений, запланировать и заказать проведение агрохимического обследования почв и многое другое.

«ФосАгро-Регион» постоянно развивает логистику минеральных удобрений, расширяет ассортимент и спектр услуг. Недавно компания объявила о выходе на рынок семян: в центрах дистрибуции, помимо удобрений и средств защиты растений от партнеров «ФосАгро-Регион» будут доступны семена отечественной селекции и комплексные технологии их возделывания, апробированные в местных условиях. Их применение позволит кубанским аграриям получать высокие урожаи, независимо от погодных условий.

В этом году системы минерального питания, разработанные агрономической службой сети, помогли раскрыть в кубанском семеноводческом предприятии потенциал новых гибридов подсолнечника и кукурузы российской селекции. Урожайность и качество продукции не уступали импортным аналогам, при этом российские семена привлекательны по рентабельности.

Развитию отечественной селекции на Кубани уделяют большое внимание, и доля российских семян растет: только за последний год объемы возделывания кукурузы собственной селекции выросли на 20%, подсолнечника — на 15%. Качественная работа с минеральными удобрениями, их правильный подбор с точным расчетом дозировок внесения — один из главных факторов, стимулирующих рост растениеводства в этих условиях.

«Важно, чтобы у аграриев все необходимые ресурсы были в оперативном доступе. Мы строим работу на опережение текущих потребностей. Сегодня Кубань лидирует не только по показателям производства сельхозкультур, но и по применению новых технологий», — рассказал директор «ФосАгро-Кубань» Павел Чехлань.

Компания сотрудничает с селекционерами и научными учреждениями. Это помогает определять перспективные направления и развивать их. Так, например, из устойчиво растущих трендов — применение жидких и водорастворимых удобрений.

«Мощность хранения жидких удобрений в центрах дистрибуции «ФосАгро-Кубань» достигла уже 30 тыс. тонн, мы также развиваем услуги доставки и внесения. Их преимущества в южном климате ценит все большее количество сельхозпредприятий, поэтому мы продолжаем развивать логистику и расширять ассортимент», — добавил Павел Чехлань.

В этом году компания начала реализацию новой марки удобрений — водорастворимого аммофоса, который подходит для использования во всех системах полива и для некорневых подкормок.