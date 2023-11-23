Краснодарские аграрии смогут заказать минеральные удобрения и агрономические услуги по принципу «одного окна»
В Краснодаре заработал первый клиентский центр для аграриев с новым форматом взаимодействия поставщиков и потребителей товаров и услуг для аграрного производства
Новый клиентский центр развивает «ФосАгро-Кубань», традиционный партнер кубанских аграриев в сфере минерального питания растений. Компания входит в российскую сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (группа «ФосАгро»).
Центр объединил ключевые направления работы «ФосАгро-Кубань»: продажи, логистику, агросопровождение и маркетинг.
В одном месте аграрии могут:
- проконсультироваться по вопросам закупки, доставки и применения минеральных удобрений;
- запланировать и заказать проведение агрохимического обследования почв;
- поучаствовать в регулярных образовательных мероприятиях, которые «ФосАгро-Кубань» проводит в преддверии полевых работ.
Депутат Законодательного собрания Краснодарского края и ректор КубГАУ Александр Трубилин назвал открытие центра знаковым событием для краевого агропромышленного комплекса (АПК): «Самое главное — это доступность минеральных удобрений, которую и обеспечивает «ФосАгро-Кубань» для аграриев Кубани. Надеюсь, что этот офис заинтересует и наших студентов-агрохимиков как место возможной практики».
Заместитель министра сельского хозяйства Краснодарского края Михаил Тимофеев поздравил аграриев с открытием центра и пожелал компании успехов в его развитии: «Так как наш регион — основной поставщик и производитель всей сельхозпродукции, мы и аграрии заинтересованы в сотрудничестве с «ФосАгро-Регион» и «ФосАгро-Кубань».
Он подчеркнул, что пять центров дистрибуции «ФосАгро-Кубань» охватывают все районы края, и благодаря сотрудничеству с компанией аграрии получают достойные урожаи даже в неблагоприятные годы.
Читайте также:
Кубанские аграрии видят перспективы развития в новом формате работы. Так, директор ООО «Русь» Выселковского района Юрий Титяк считает, что получить все услуги, связанные с технологиями минерального питания растений в одном офисе очень удобно:
«То, что компания так активно взаимодействует с сельхозпроизводителями и развивает эту работу, способствует повышению культуры земледелия. Это одинаково важно как для небольших фермеров, так и для крупных предприятий».
Читайте также:
Церемония открытия клиентского центра состоялась в дни 30-й сельскохозяйственной выставки «ЮГАГРО 2023». Генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк отметил, что региональные компании сети планируют развивать этот формат работы с учетом пилотного опыта Кубани.