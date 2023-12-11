На Северо-Кавказской железной дороге люди чаще всего травмировались в Краснодарском крае
В 2023 году больше всего травм на Северо-Кавказской железной дороге зафиксировано в Краснодарском крае
Пресс-служба СКЖД сообщила Юга.ру, что в период с января по ноябрь 2023 года на объектах железнодорожной инфраструктуры Северо-Кавказской магистрали 16 человек получили травмы различной степени тяжести и 44 погибли. По мнению железнодорожников, все происшествия случились «из-за несоблюдения правил нахождения в зоне движения поездов».
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«Основной причиной травмирования в 2023 году остается хождение по путям в неположенных местах перед движущимся поездом», — заявила пресс-служба СКЖД.
Все 60 происшествий зафиксированы в Краснодарском (25), Ростовском (18), Туапсинском (10), Минераловодском (5) и Махачкалинском (2) регионах СКЖД.
За тот же период 2022 года травмы получили 15 человек, погибли 52.
Как сообщали Юга.ру, 26 ноября в Лазаревском районе Сочи ураган повалил деревья на железную дорогу. На разрушенном участке повредились ЛЭП, а движение поездов остановили. Полностью восстановить движение удалось только к 7 декабря.