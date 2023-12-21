Стало известно, когда начнут продавать авиабилеты из Москвы в Краснодар

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

«Аэрофлот» рассказал, когда начнет продажу авиабилетов в Краснодар

Компания ожидает открытия аэропорта «Пашковский» для начала полетов туда и после этого сообщит о старте продаж билетов. Собеседник «РИА Новости» пояснил, что на сайте «Аэрофлота» указаны так называемые запрошенные слоты. Это срок, в который возможно начало полетов, но не обязательно с указанной даты.

Напомним, 15 декабря аэропорт Краснодара принял тестовый гражданский рейс из Минеральных Вод. Тогда стало известно, что, возможно, закрытая почти два года назад воздушная гавань возобновит работу. Официальных данных о возобновлении воздушного сообщения пока нет.

20 декабря стало известно, что на сайте московского аэропорта «Шереметьево» появилась информация о первых вылетах в аэропорт Краснодара. Рейс в кубанскую столицу запланирован на 25 декабря.

Авиация Аэропорты Краснодар

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Стало известно, когда начнут продавать авиабилеты из Москвы в Краснодар

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