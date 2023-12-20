Первые рейсы в Краснодар появились в расписании московского аэропорта «Шереметьево»

На сайте московского аэропорта «Шереметьево» появилась информация о первых вылетах в аэропорт Краснодара

На это обратил внимание телеграм-канал FrequentFlyers и предоставил скриншот табло вылетов с официального сайта. Полет из «Шереметьево» в кубанскую столицу запланирован на 25 декабря. Рейс будет совершать самолет авиакомпании «Аэрофлот». Вылет борта SU 1284, по имеющейся информации, состоится в 03:05 по московскому времени.

Официальных данных о возобновлении воздушного сообщения пока нет. Однако 15 декабря аэропорт Краснодара принял тестовый гражданский рейс из Минеральных Вод. Тогда стало известно, что, возможно, закрытая почти два года назад воздушная гавань возобновит работу.

17 декабря в СМИ появилась информация, что рабочая группа Минобороны разрешила открыть аэропорт для полетов.

Как писали Юга.ру, власти планируют модернизировать аэропорт Геленджика. Проект реконструкции уже получил одобрение Главгосэкспертизы.