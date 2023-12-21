Весной в Сочи пройдет фестиваль горных курортов

С 11 по 17 марта 2024 года на курорте «Роза Хутор» состоится фестиваль горных курортов

Событие приурочили к 10-летию зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года. Среди мероприятий фестиваля — показательные спуски команд курортов, мастер-классы от российских и зарубежных инструкторов, профессиональные дискуссии о развитии туризма на особо охраняемых природных территориях и разработке единых стандартов сервиса. Украшением мероприятия станут вечера национальных кухонь.

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Ожидается, что в фестивале горных курортов поучаствуют больше 150 гостей. Наряду со странами-участницами Евразийского альянса горных курортов пригласили представителей курортов Армении, Беларуси, Грузии, Китая и других стран. Проведение подобных международных мероприятий может увеличить турпоток иностранных гостей на «Роза Хутор» еще на 20%.

Об этом рассказал заместитель генерального директора курорта «Роза Хутор» по международным отношениям и туризму Сергей Хворостяный на круглом столе «Олимпийское наследие: спортивный туризм как инструмент развития дестинаций» в кампусе Российского международного олимпийского университета (РМОУ) в Сочи. Участники круглого стола оценили социально-экономическое воздействие спортивного туризма на развитие территорий и формирование растущего турпотока.

Помимо экспертов из России в мероприятии участововали представители Великобритании, Китая и студенты РМОУ из 11 стран мира. Ректор РМОУ, профессор Лев Белоусов отметил: «Развитие индустрии туризма сегодня носит взрывной характер. По данным Всемирной туристской организации, вплоть до 2030-го года отрасль путешествий будет увеличиваться в среднем на 17,5% в год, при этом спортивный туризм занимает самую большую долю — 10%. Сочи с его олимпийским наследием — уникальный город. После зимних Олимпийских игр 2014 года в нем нет «белых слонов», это редчайший случай, когда используются все олимпийские объекты. При этом развитие продолжается. Несколько дней назад президент России Владимир Путин дал поручении о развитии олимпийский инфраструктуры Сочи, строительства в городе Центра подготовки футбольных сборных России. Это увеличит поток туристов».

За 2023 год поток иностранных гостей на курорт вырос на 14% — до более чем 4000 человек из 98 стран мира. Развитием международного направления стало создание Евразийского альянса горных курортов. В его состав наряду с российским «Роза Хутор» вошли туристические комплексы Казахстана («Шымбулак»), Узбекистана («Амирсой») и Азербайджана («Шахдаг»). Главные цели альянса: стратегическое развитие внутреннего туризма на Евразийском пространстве, профессиональное общение, продвижение лучших практик и брендов горных курортов-лидеров отрасли, сохранение и взаимная популяризация природного и культурного наследия.

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