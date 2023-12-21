Весной в Сочи пройдет фестиваль горных курортов
С 11 по 17 марта 2024 года на курорте «Роза Хутор» состоится фестиваль горных курортов
Событие приурочили к 10-летию зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года.
Среди мероприятий фестиваля — показательные спуски команд курортов, мастер-классы от российских и зарубежных инструкторов, профессиональные дискуссии о развитии туризма на особо охраняемых природных территориях и разработке единых стандартов сервиса. Украшением мероприятия станут вечера национальных кухонь.
«Мимоза» с барабулькой и сочинский цирк:
Ожидается, что в фестивале горных курортов поучаствуют больше 150 гостей. Наряду со странами-участницами Евразийского альянса горных курортов пригласили представителей курортов Армении, Беларуси, Грузии, Китая и других стран. Проведение подобных международных мероприятий может увеличить турпоток иностранных гостей на «Роза Хутор» еще на 20%.
Об этом рассказал заместитель генерального директора курорта «Роза Хутор» по международным отношениям и туризму Сергей Хворостяный на круглом столе «Олимпийское наследие: спортивный туризм как инструмент развития дестинаций» в кампусе Российского международного олимпийского университета (РМОУ) в Сочи. Участники круглого стола оценили социально-экономическое воздействие спортивного туризма на развитие территорий и формирование растущего турпотока.
Помимо экспертов из России в мероприятии участововали представители Великобритании, Китая и студенты РМОУ из 11 стран мира. Ректор РМОУ, профессор Лев Белоусов отметил:
«Развитие индустрии туризма сегодня носит взрывной характер. По данным Всемирной туристской организации, вплоть до 2030-го года отрасль путешествий будет увеличиваться в среднем на 17,5% в год, при этом спортивный туризм занимает самую большую долю — 10%. Сочи с его олимпийским наследием — уникальный город. После зимних Олимпийских игр 2014 года в нем нет «белых слонов», это редчайший случай, когда используются все олимпийские объекты. При этом развитие продолжается. Несколько дней назад президент России Владимир Путин дал поручении о развитии олимпийский инфраструктуры Сочи, строительства в городе Центра подготовки футбольных сборных России. Это увеличит поток туристов».
За 2023 год поток иностранных гостей на курорт вырос на 14% — до более чем 4000 человек из 98 стран мира. Развитием международного направления стало создание Евразийского альянса горных курортов. В его состав наряду с российским «Роза Хутор» вошли туристические комплексы Казахстана («Шымбулак»), Узбекистана («Амирсой») и Азербайджана («Шахдаг»). Главные цели альянса: стратегическое развитие внутреннего туризма на Евразийском пространстве, профессиональное общение, продвижение лучших практик и брендов горных курортов-лидеров отрасли, сохранение и взаимная популяризация природного и культурного наследия.
Самая большая горнолыжка в России:
«Благодаря развитию олимпийской инфраструктуры уже много лет подряд «Роза Хутор» признают лучшим горным курортом страны по версии World Ski Awards. После зимних Олимпийских игр 2014 года нам удалось провести крупные спортивные состязания, включая этап Кубка мира среди женщин. В этом году курорт примет международные квалификационные старты по фрирайду FWQ (Freeride World Qualifier), участниками которых станут 100 спортсменов из разных стран. Мы направляем свои усилия на проведение мероприятий, которые привлекают не только спортсменов, но и тех, кто никогда не задумывался о занятии горными лыжами. Так, в 2019-м году на курорте прошел Чемпионат по горным видам спорта среди авиадиспетчеров, в этот год «Роза Хутор» посетили представители 125 стран — 14 200 иностранных гостей», — поделился заместитель генерального директора курорта «Роза Хутор» Сергей Хворостяный.