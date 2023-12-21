Краснодарцев приглашают на лекцию «Зимние праздники в доме Романовых»

На встрече историк Алена Дубиковская рассмотрит те же вопросы, что волнуют людей сейчас в преддверии Нового года: блюда и напитки, наряды и подарки, горящие дедлайны и долгожданные развлечения — но в декорациях императорского дома XVIII-XIX веков.

«Разговор о повседневной жизни в силу его увлекательности, простоты и атмосферности может стать отправной точкой в изучении истории России, поэтому рекомендую данную лекцию тем, для кого история ассоциируется со сложными в запоминании датами и неинтересными событиями», — рассказала Дубиковская редакции Юга.ру.