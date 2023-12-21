Краснодарцев приглашают на лекцию «Зимние праздники в доме Романовых»
В Краснодаре 23 декабря состоится образовательная лекция «Зимние праздники в доме Романовых» от проекта «Популярная история»
На встрече историк Алена Дубиковская рассмотрит те же вопросы, что волнуют людей сейчас в преддверии Нового года: блюда и напитки, наряды и подарки, горящие дедлайны и долгожданные развлечения — но в декорациях императорского дома XVIII-XIX веков.
«Разговор о повседневной жизни в силу его увлекательности, простоты и атмосферности может стать отправной точкой в изучении истории России, поэтому рекомендую данную лекцию тем, для кого история ассоциируется со сложными в запоминании датами и неинтересными событиями», — рассказала Дубиковская редакции Юга.ру.
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Проект «Популярная история» — лекции по истории России для всех желающих. Они рассчитаны на очень широкую аудиторию, от школьников до пенсионеров. Их цель — не научить всех всему, а развить познавательный интерес, показать, что история интереснее, чем кажется, дать людям возможность найти единомышленников и провести необычно и интеллектуально досуг в выходной день. В ходе встречи каждый может поделиться собственной точкой зрения, узнать интересные факты о прошлом, увидеть аналогии с сегодняшним днем.
Начало в 14:00. Стоимость участия 350 рублей, запись тут. Лекция пройдет в центре притяжения «Пятница» на улице Калинина, 368.
Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-салоне «Аврора» 23 декабря состоится лекция «Андрей Рублей и Дионисий. Смысл и глубина».
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