Краснодарцев приглашают на лекцию об Андрее Рублеве и Дионисии

В краснодарском арт-салоне «Аврора» 23 декабря пройдет лекция «Андрей Рублей и Дионисий. Смысл и глубина»

«Если о чем и говорить под Новый год, то о вершине русского искусства — Рублеве и Дионисии. Разговор о светлом, чистом, совершенном», — пояснили организаторы.

Встречу проведет искусствовед Марина Тевзадзе. В программе не только лекция, но также напитки, подарки и печенья с предсказаниями.

Андрей Рублев — русский иконописец московской школы иконописи, работал в конце 14 и начале 15 веков. Он создал фрески Успенского собора во Владимире, а также знаменитую икону «Троица».



Дионисий — ведущий московский иконописец и мастер фресок конца 15 — начала 16 веков. Считается продолжателем традиций Андрея Рублева. Неоднократно работал в Иосифо-Волоколамском монастыре.

Начало в 18:00. Стоимость участия 1000 рублей, запись по телефону +7 (918) 482-01-40. Арт-салон «Аврора» находится по адресу улица Офицерская, 36.

До 28 января в краснодарском музее имени Коваленко проходит выставка «Избранные святые. Иконопись и живопись нового времени». Это совместный проект музея и и Свято-Троицкого собора, на котором представлено более 25 произведений 17 — начала 20 веков: иконы, работы итальянских и русских живописцев, изображающих различных святых.