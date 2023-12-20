Мобильное приложение курорта «Роза Хутор» будет прогнозировать пробки на канатных дорогах

В этом зимнем сезоне курорт протестирует новую функцию своего мобильного приложения — «Роза Хутор. Пробки»

Сервис заработает в январе в разделе «Карты и схемы». Он прогнозирует уровень загрузки канатных дорог на несколько часов вперед. Программа на основе искусственного интеллекта анализирует исторические данные по проходам на подъемники и другую информацию для повышения точности прогноза.

Разработкой решения для курорта занималась российская IT-компания Rubbles. Стороны ожидают, что прогнозирование сделает отдых на курорте комфортнее. Итоги проекта подведут в конце горнолыжного сезона.

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«Это уникальный опыт использования IT-технологий в клиентском сервисе не только для нас, но и в целом для туристической сферы. Мы надеемся, что созданная система предиктивной аналитики поможет нам в этом сезоне значительно уменьшить пробки на подъемниках в пиковые даты. Этот сервис позволит нашим гостям видеть, где прогнозируются пробки, а где можно покататься с наибольшим комфортом», — объясняет заместитель генерального директора по маркетингу и продажам горного курорта «Роза Хутор» Рушан Сабиров.

В качестве дополнительной опции в приложении планируют запустить электронную запись на конкретное время спуска на канатной дороге «Олимпия». Так гости смогут бесплатно забронировать определенный момент для поездки в Роза Долину без ожидания. Для этого на курорте организуют отдельный коридор на посадку по электронной записи.

«Мы благодарим наших коллег из курорта «Роза Хутор» за этот проект, благодаря которому мы стали первыми в мире, кто внедрил предиктивные модели прогнозирования очередей на подъемники курортов, и использовали искусственный интеллект на благо гостей и клиентов горных курортов», — сказал директор направления R&D компании Rubbles Ян Чижевский.