Кубанский бизнес стал чаще использовать облачные сервисы МТС

МТС проанализировала потребление облачных услуг в Краснодарском крае на основе данных своего провайдера Cloud MTS

Краснодарский край по итогам третьего квартала вошел в десятку регионов России, где сосредоточено больше всего компаний, использующих облачные сервисы. Свыше половины таких предприятий построили виртуальную инфраструктуру и доверяют сохранность данных цифровому облаку.

Кубанский бизнес обращается к облачным сервисам также для резервного копирования данных, получения объектного хранилища, виртуального диска или организацией корпоративной почты в облаке. Чаще всего (25%) в облако переходят компании из сферы предоставления услуг. 20% предприятий — из оптовой и розничной торговли, 12% — из производства, 9% — из разработки и транспортной отрасли, 6% — из строительства. Больше всего затраты компаний в регионе выросли на офисное ПО в облаке.

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В первую десятку регионов по количеству пользователей облачными сервисами, кроме традиционных Санкт-Петербурга и Москвы, также вошли Новосибирская, Нижегородская и Пензенская области, Приморский и Хабаровский край, а также Республика Татарстан.

У МТС есть сеть собственных и партнерских дата-центров в Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Сибирском и Дальне-Восточном федеральных округах. В ближайшее время облако МТС будет запустят и в Южном федеральном округе.