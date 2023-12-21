В Краснодаре пройдет лекция «Новогодние праздники: история и современность»

В краснодарском арт-салоне «Аврора» 24 декабря пройдет лекция «Новогодние праздники: история и современность»

Ее проведут историк Светлана Катунина, театральный режиссер Елена Журавлева и литературовед Анастасия Пономарева. Лекция познакомит с историей елочной игрушки от дореволюционной России до наших дней, представит светские сюжеты рождественской живописи и подарит новый взгляд на вековые традиции празднования.

Начало в 18:00, стоимость участия 1000 рублей, запись по телефону +7 (918) 482-01-40. Арт-салон «Аврора» находится по адресу улица Офицерская, 36.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 23 декабря пройдет лекция «Андрей Рублей и Дионисий. Смысл и глубина», а 24 декабря будет встреча «Щелкунчик: страшная рождественская сказка» от литературного проекта Vita Nuova.