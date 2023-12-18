В Краснодаре состоится лекция «Щелкунчик: страшная рождественская сказка»

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

В Краснодаре 24 декабря пройдет лекция «Щелкунчик: страшная рождественская сказка» с литературным проектом Vita Nuova

Лекторы Вера Ткаченко и Елена Хомухина расскажут о рождественской сказке Чайковского, поговорят о романтизме и его законах. Также они рассмотрят другую сторону истории о Щелкунчике. 

В центре Краснодара открылась выставка про Новый год:

Мероприятие состоится 24 декабря в 20:30 в фотостудии «Ретроградъ» по адресу: Красная, 64. Стоимость входа — 800 рублей. Записаться на лекцию можно через сообщения в сообществе. Гостям предложат бокал вина.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре 24 декабря пройдет лекция-спектакль «Новогодние праздники: история и современность».

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В Краснодаре состоится лекция «Щелкунчик: страшная рождественская сказка»
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