В Краснодаре состоится лекция «Щелкунчик: страшная рождественская сказка»

В Краснодаре 24 декабря пройдет лекция «Щелкунчик: страшная рождественская сказка» с литературным проектом Vita Nuova

Лекторы Вера Ткаченко и Елена Хомухина расскажут о рождественской сказке Чайковского, поговорят о романтизме и его законах. Также они рассмотрят другую сторону истории о Щелкунчике.

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